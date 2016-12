Napoli, Benitez: "Possiamo vincere qualcosa, ma è difficile"

15:57 - Alla vigilia del match contro l'Empoli, Benitez annuncia il ritorno di Mertens ("E' a posto, può giocare dall'inizio") mentre non si sbilancia su Higuain: "Sta bene, ma non so se giocherà dal 1'". Sul gap con Juventus e Roma: "Siamo il quinto club d'Italia per quanto riguarda il fatturato, nel calcio solitamente vince chi spende più soldi ma possiamo farcela anche se è difficile. Dobbiamo essere uniti e lavorare".

Su Higuain.

"Sta bene, è disponibile, ma non so se giocherà dal primo minuto".



Sul mercato.

"Il presidente ha capito che con l'infortunio di Insigne abbiamo qualche problema e lo vedo molto ativo sul mercato. Stiamo lavorando per fare qualcosa. Gabbiadini? Non ho sentito bene la domanda... (ride, ndr)".



Sull'Empoli.

"Hanno un buon atteggiamento. E' una squadra che fa tante cose e bene. Va affrontato con fiducia e molto rispetto perché lavora molto bene. E' una squadra diversa dal Cagliari, se hanno tempo di riorganizzarsi non ti lasciano troppi spazi".



Sui numerosi gol presi in casa.

"Ci vuole una copertura preventiva. Quest'anno subiamo meno le ripartenze avversarie, la squadra è più equilibrata, facciamo ancora qualche errore individuale ma non tanti come l'anno scorso".



Sulle rimonte subite.

"E' una questione di maturità della squadra. Dobbiamo capire cosa fare quando abbiamo la partita in mano. Capire dove siamo e dove vogliamo arrivare".



Sull'assenza di Koulibaly.

"Il nostro problema è che facciamo gol e poi manca la concentrazione per gestire la partita. Senza di lui possiamo usare Albiol, Henrique e Britos che hanno sempre fatto bene".



Su Jorginho.

"Quando l'abbiamo preso cercavamo un giocatore di qualità. Dobbiamo gestirlo, abbiamo il vantaggio che Inler, Gargano e Lopez possono giocare. Jorginho è uno dinamico, che palleggia bene".



Napoli forte con le grandi e poi si perde con le piccole. Qual è il problema?

"Questo lo sappiamo, parliamo coi giocatori e facciamo allenamenti specifici. Però tante volte non si può controllare tutto".



Su Mertens e qualche rigore non dato.

"E' a posto, può giocare dall'inizio. I rigori? Se succede a un'altra squadra, la stampa ne parla tantissimo. Io non cerco scuse e non parlo di episodi, noi sappiamo che manca qualche punto e vediamo se alla fine il campionato ti dà indietro tutto. Vediamo se saremo più fortunati".



Ci sono squadre che hanno un peso politico maggiore?

"Non l'ho detto. Se questo succede ad altre squadre, la stampa ne parla tantissimo. Qui abbiamo due rigori netti e parliamo degli errori della squadra. E' vero, sbagliamo, ma se si parla anche di altro siamo un po' più tranquilli".



Su Zapata.

"Ha forza, può creare danni agli avversari. Non è facile avere un'opportunità con Higuain, ma quando va in campo deve dare il 100% e allenarsi con più intensità per essere sempre pronto".



Sul tifoso morto in Spagna dopo gli incidenti tra tifosi.

"Il Governo deve far rispettare le leggi. Per i cori razzisti bisogna chiudere gli stadi. Dare le colpe alla società che deve pagare una multa perché i tifosi urlano, non credo sia giusto. In Inghilterra è diverso. In Italia e Spagna bisogna cambiare molte cose".



Sul Pallone d'oro.

"Chi deve vincere? A me non interessa chi lo vincerà, vedremo chi sarà il migliore e basta".



Su Hamsik.

"Io mi aspetto sempre tantissimo da lui. Conosco la sua qualità e credo che lui sappia che può dare ancora di più. Tutti aspettiamo che prenda questa fiducia per giocare al livello che conosciamo".



Quest'anno sarà possibile recuperare il gap da Juve e Roma?

"Sono arrivato al Chelsea e ho fatto 5 milioni di proifitto nel mercato. A Liverpool era una squadra forte ma le altre spendevano di più. Sono arrivato a Napoli e il fatturato è il fatturato. Ci sono 4-5 società che sono più forti, questo significa che non possiamo vincere? No, perché l'ho fatto con Liverpool, Valencia e Chelsea. Per questo dobbiamo essere uniti, ancora dobbiamo lavorare tutti insieme per ridurre il gap con le altre squadre. Può darsi che ce la faremo e può darsi che non ce la faremo, ma ho fiducia che possiamo vincere qualcosa. Col Liverpool ho fatto 83 punti, il record della storia del club, ma se gli altri ne fanno 90 vincono. Col Napoli ho fatto il record di punti del club, ma gli altri hanno fatto meglio e siamo arrivati terzi. Non è lo stesso avere in panchina uno che guadagna 3 milioni netti piuttosto che uno da un milione netto. Ogni anno sarà più difficile perché nel calcio solitamente vince chi spende più soldi. Il Napoli ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi 10 anni, adesso manca l'ultimo passo che è il più difficile".



Sulle palle inattive dell'Empoli.

"Loro fanno molti blocchi e sfruttano questo vantaggio sui calci piazzati. Ma sono falli e gli arbitri lo sanno".



Sul campionato.

"Per me ogni partita deve essere la partita più importante. Noi dobbiamo ancora crescere in questo aspetto, questa mentalità dobbiamo ancora trovarla. Questa squadra può crescere ancora moltissimo quest'anno".