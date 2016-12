Napoli, Benitez: "Più soldi hai, più giocatori forti hai, più vinci"

18:00 - "L’unica statistica che fa la differenza nel calcio è il denaro". Nessun giro di parole: Benitez va dritto al punto nella lunga intervista concessa al mensile So Foot: "Più soldi hai, più giocatori forti hai". E di conseguenza vinci. Parole dietro le quali c'è l'orgoglio di chi, con meno disponibilità rispetto a club più facoltosi, al Napoli ha regalato due coppe: "Sono arrivato qui per cambiare la squadra e tutti assieme ci stiamo riuscendo".

"Un giocatore è forte quando coniuga parametri alti di velocità e intensità" ha poi continuato Benitez. "È questa combinazione che consente ad alcuni giocatori di decidere le partite e far vincere la propria squadra. Giocatori così sono pochi e quindi costano". Giocatori che uno come Rafa ha il dono di saper caricare, specie nelle sfide dirette, quando c'è in gioco una coppa: "La reputazione di essere un allenatore di coppe? Sono gare a eliminazione diretta in cui c’è molta tensione e dunque i calciatori sono concentrati e motivati. È in questi momenti che i giocatori chiedono consigli e quindi è in queste occasioni che io posso fare la differenza. La ricetta per vincere un campionato, invece, è la regolarità ma dipende anche dalla rosa che hai a disposizione. E dalle motivazioni: il talento fa la differenza ma la motivazione fa il lavoro. Tutti vogliono vincere lo scudetto ma in Italia se vinci una serie di partite sei il favorito, non appena commetti un passo falso ti eliminano dalla corsa al titolo. Serve equilibrio. In campo e anche fuori".



"Sono qui affinché Napoli renda la vita difficile e si faccia rispettare dai club più forti d’Italia e noi siamo sulla strada per raggiungere quest’obiettivo. Abbiamo cambiato il metodo di lavoro del Napoli: fisicamente, tatticamente, tecnicamente. Siamo riusciti a rendere i calciatori meno tesi, meno nervosi, in modo da metterli in grado di offrire il meglio di loro stessi. La squadra ha un profilo più internazionale, i giocatori sono più giovani e il loro valore di mercato è ben più alto rispetto a quando siamo arrivati. Abbiamo modificato anche le infrastrutture della società: gli uffici, le palestre, le sale riunioni, da pranzo, del riposo dove ora ci sono Playstation e televisione. Stiamo allestendo un’area specifica per l’allenamento dei portieri. Il giorno in cui andrò via da Napoli sarò soddisfatto di lasciare al mio successore un centro sportivo migliore rispetto a quello che ho trovato al mio arrivo".