Napoli, Benitez: "Pareggio regalato, ci è mancata intensità" 

18:23 - Una vittoria buttata via per un calo di intesità imperdonabile. Questo il pensiero di Benitez dopo il 3-3 del Napoli contro il Cagliari: "Dopo tre partite in cui facevamo bene la fase difensiva abbiamo abbassato l'intensità e siamo andati in difficoltà. Fuori casa i rossoblù fanno sempre molto bene, ma potevamo chiudere la gara già nel primo tempo. Dopo tanto lavoro fatto in settimana, vedere che facciamo questi regali non mi soddisfa".

"Abbiamo regalato il pareggio al Cagliari. Difficoltà contro le piccole? La squadra è entrata bene in campo, ha fatto tutto ciò che doveva fare per fare due gol, poi abbiamo regalato il primo gol e così via. Rinnovo contrattuale? Sappiamo che dobbiamo concentrarci sul campionato, del resto parlo spesso con Bigon e il presidente. Sono arrabbiato, avevamo in mano la gara. Mercato? Lavoriamo ogni giorno su certe possibilità, ma dovremo decidere anche col presidente. Koulibaly? Ha fatto un errore di concetto, voleva giocare quel pallone invece di spazzare fuori".