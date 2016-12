Napoli, Benitez: "Ora abbiamo fiducia in noi. Hamsik torna con la Fiorentina"

14:12 - "Adesso abbiamo ritrovato piena fiducia in noi stessi". Così Benitez alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina: "Massimo rispetto per i viola - ha continuato il tecnico del Napoli - e per Montella: di certo non sarà facile tornare coi tre punti. Hamsik? Sta bene e ci sarà, solo Michu e Zuniga hanno lavorato a parte. Callejon? Sono molto soddisfatto per la sua convocazione in Nazionale, un premio per lui e per il nostro lavoro".

LE DICHIARAZIONI DI BENITEZ A KISS KISS

"Ho un buon rapporto con Montella - ha continuato Benitez nell'intervista concessa a radio Kiss Kiss Napoli - abbiamo parlato spesso e tanto di calcio. E' una persona intelligente e sa che ho rispetto sia di lui che della Fiorentina. In casa i viola sono sempre stati forti: giocano bene, l'anno scorso hanno fatto benissimo. Sarà difficile al Franchi, ma proveremo a vincere. Se certi allenatori che hanno fatto la storia del Napoli ci stanno dietro, vuol dire che potremo fare ancora meglio e vincere qualcosa in più. Adesso abbiamo fuducia in noi stessi e sappiamo di potercela giocare con chiunque, quando arrivano i risultati tutto è più semplice".