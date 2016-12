Napoli, Benitez: "Non sottovalutiamo il Trabzonspor"

14:58 - In Europa League il Napoli ospita il Trabzonspor dopo il 4-0 in Turchia, ma Benitez non vuole cali di tensione: "Sarà una partita diversa contro un avversario ferito - ha commentato lo spagnolo - e per questo non dobbiamo sottovalutarli. Darò spazio a chi ha giocato meno ma vogliamo vincere la partita". Niente testa alla rincorsa al secondo posto: "Non dobbiamo pensarci. Abbiamo ampi margini di crescita e posso fare tante scelte".

LE PAROLE DI BENITEZ

Teme più le avversarie o i vostri cali di tensione?

Noi rispettiamo tutti, in campionato e in coppa. Quando si deciderà tutto è più importante quello che faremo noi. Se continueremo a fare bene raccoglieremo dei risultati.

Come nacque l'idea Duvan Zapata?

Lo vedemmo più volte, anche in amichevole contro l'Atletico. La sua crescita è dovuta al suo lavoro in allenamento e di tutti noi. Sta imparando dai compagni e ha un grande valore particolare. Merito suo, dello staff e dello scouting

Gabbiadini e Callejon insieme non hanno fatto una grande partita. Sono compatibili?

L'importante è che abbiamo vinto e che tutti siano pronti per la prossima partita. Quel ruolo è quello più dispendioso

Qual è il vero valore del Trabzonspor?

Giocare in Turchia non era semplice, l'ambiente era caldissimo. Se l'abbiamo reso facile è perché abbiamo fatto una grande partita indirizzando il discorso. In ogni caso non li sottovalutiamo, sono feriti e vorranno dimostrare il loro livello. Sarà una partita diversa

Proverà qualche esperimento visto l'ampio vantaggio? Tipo Gabbiadini punta centrale?

Non credo, abbiamo già Duvan e Higuain

L'esclusione di Rafael?

Io devo pensare a gestire venticinque giocatori. La cosa più importante è vincere e con questa idea prendo ogni decisione e prima di farlo parlo con loro. Andujar aveva fatto bene e aveva bisogno di giocare e mostrare il suo livello

Gestirete le risorse in vista della partita di Torino?

Dobbiamo giocare bene e con tranquillità. Facendo questo possiamo vincere anche la partita e fare sempre di più

Sarà un'occasione per chi gioca meno di mettervi in difficoltà?

Abbiamo un vantaggio importante e potrò far giocare chi ha giocato meno quest'anno. Dovranno dimostrarmi di meritare un posto tra i titolari

Chi giocherà tra Rafael e Andujar in porta?

Ci penserò un po' e domani decideremo. La competizione anche in porta farà bene alla squadra, dovranno lavorare bene entrambi

Che ruolo potete recitare in Europa League?

Prima dobbiamo passare il turno poi analizzeremo le altre. Non posso prevedere cosa succederà in futuro

I tifosi del Napoli non potranno andare a Roma

E' un problema importante per il calcio italiano. Servono leggi che gesticano tutto

Ci sarà un turnover programmato o terrà conto del recupero in campionato e della Coppa Italia?

Ho possibilità di fare tante scelte diverse. Duvan ha fatto bene in campionato, ma la crescita passa dalla competizione. Ci saranno diversi cambiamenti tra i titolari

Per lei questa rosa è più forte dell'anno scorso: lo state dimostrando ora o ci sono margini?

Lo abbiamo dimostrato in campo, ma sono convinto che abbiamo altri margini di crescita. I giocatori hanno voglia di fare bene e la competizione interna dà grande spinta e voglia di vincere

Considerando il 4-0 dell'andata, si può pensare già al campionato?

Chiaramente no. Dobbiamo essere comunque concentrati anche se il vantaggio c'è. Giocheremo con serietà e dopo penseremo al Torino.



LE PAROLE DI MERTENS

Momento particolare per te: come pensi di uscire da questa situazione complicata?

Sto giocando bene, contro l'Udinese ho fatto gol e abbiamo fatto bene in Turchia anche se ho sbagliato il rigore. Se mi guardo allo specchio mi dico che sto giocando bene. Contro il Sassuolo ho sbagliato a farmi espellere, ma anche in soli 6 minuti ho giocato bene

Puoi dimostrare a Benitez che meriti di giocare dal primo minuto?

Io vorrei giocare tutte le partite, ma decide il mister. Quello che conta è che abbiamo preso i tre punti

Sarà uno stimolo in più questa partita?

Dipende se il mister mi farà giocare. Spero di sì e di fare una grande partita

Ci credete al secondo posto in campionato?

Sicuro. Però adesso pensiamo solo all'Europa League

Si dice che giochi meglio quando entri, lo pensi anche tu?

Per me la cosa più importante è dare il 100% sia quando inizio una partita sia quando entro dopo. A me piace iniziare le partite, ma se mi danno mezz'ora do tutto per il tempo che mi danno

Vorresti giocare di più con il Napoli?

L'importante è che la squadra vince. E' vero che vorrei giocare di più, ma se vinciamo va bene così. Io voglio restare al Napoli e vincere qualcosa qui

Quanto ti ha infastidito vedere i voti bassi in pagella?

Io mi guardo sempre allo specchio, non guardo i giornali. Non è importante la pagella

Tre rigori sbagliati su quattro?

Chi non tira non sbaglia mai. Devo fare meglio, è vero

Quanto puntate sull'Europa League?

Vogliamo fare bene e abbiamo giocato bene in Turchia. Puntiamo ad andare avanti, ci sono belle squadre nella competizione

Com'è il bilancio personale a Napoli?

Penso che posso fare meglio di quanto fatto finora. Ho ancora tre anni e mezzo di contratto per farlo. Posso segnare di più.



I convocati: Rafael, Andujar, Contini, Mesto, Henrique, Britos, Koulibaly, Ghoulam, Gargano, David Lopez, Jorginho, Inler, Callejon, De Guzman, Mertens, Hamsik, Gabbiadini, Higuain, Duvan.