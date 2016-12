Napoli, Benitez lancia Gabbiadini: "Giocherà dal primo minuto"

13:57 - Vigilia di Coppa Italia per il Napoli detentore, che domani affronterà l'Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Rafa Benitez annuncia turnover e lancia Manolo Gabbiadini. "Si è allenato bene e può esordire dal primo minuto - ha spiegato l'allenatore - Siamo i campioni in carica e il nostro impegno sarà maggiore anche per questo. Vincere un titolo è sempre positivo, perché fa aumentare la fame di vincerne un altro".

Largo al turnover, dunque, ma senza snobbare la coppa nazionale. "Se giocano sempre gli stessi è difficile mantenere la competizione tra i giocatori - ha spiegato Benitez -, è importante dosare le forze di tutti". Tra le fila dell'Udinese il pericolo numero 1 è Antonio Di Natale (se giocherà): "Per Di Natale parlano i numeri, il nostro atteggiamento sarà quello di vincere per andare il più avanti possibile".



L'allenatore spagnolo parla poi dei singoli: "Strinic contro la Lazio ha fatto una buona partita, è presto per giudicarlo perché vogliamo vederlo anche in partite diverse. Lopez e Gargano hanno giocato bene ma sono contento anche di Inler e Jorginho, palleggiano di più e sono utili in altre partite".



Rafa conferma che lo svizzero non è sul mercato: "Inler è un giocatore importante è un grande professionista, sia io sia Bigon lo ripetiamo sempre e sarà fondamentale per noi".

Il Re di Coppe ha la sua ricetta per rendere più affascinante un torneo che non attira tifosi: "In Spagna la coppa si gioca andata/ritorno, sarebbe bella una Coppa Italia simile alla Fa Cup con sorteggio del campo e sfida unica".