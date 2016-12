Napoli, Benitez: "La strada è quella giusta, non cambio idee e stile"

20:15 - Il ko con lo Young Boys, la contestazione dei tifosi, il Verona che attende. Benitez affronta il momento delicato del Napoli con decisione e sicurezza: "Non cambio idee e stile - ha dichiarato il tecnico spagnolo in conferenza stampa - non può certo essere un ko come quello di Berna a mettere in discussione il progetto. La squadra sta crescendo, la condizione dei giocatori sta migliorando, Higuain è un leone in gabbia: presto si sbloccherà".

LA CONFERENZA STAMPA DI BENITEZ

E' un momento complicato dopo il ko contro lo Young Boys. La strada intrapresa è quella giusta? Lei ha fiducia?

"Credo che dopo tre vittorie di fila e un pareggio, una sconfitta come quella arrivata a Berna non può mettere in dubbio il percorso, il progetto, le idee che portiamo avanti. Non possiamo mettere in discussione la strada intrapresa per un ko: io sono qui anche per creare una nuova mentalità, per plasmare un ambiente che si abitui a vincere e a non farlo una volta ogni 25 anni. Questa squadra ha qualità, io ne sono certo. Quello che per esempio ho visto nel secondo tempo contro l'Inter ne è la riprova. Presto torneremo a fare quello per cui stiamo lavorando: vincere tenendo il controllo della partita".



Dopo il ko contro lo Young Boys ha avuto modo di sentire il presidente De Laurentiis?

"Parlo spesso con Aurelio, gli ho chiesto se vuole venire qui a Castelvolturno, è sempre il benvenuto".



La sconfitta quanto toglie serenità? Quanto è importante avere i tifosi vicini? C'è un clima difficile, vi preoccupa?

"Cosa ha fatto il Napoli due anni fa in Europa League? Noi siamo professionisti, per me è una competizione importante, io sono il tecnico che ha più partite in Europa League. In spagnolo diciamo "nuotiamo per morire sulla spiaggia", vogliamo una squadra che sfrutti la rosa ed arrivi sulla spiaggia per prendere un trofeo e non dare tutto e poi morire. La gara era sotto controllo, se Mertens fa gol cambia tutto, ma abbiamo avuto il problema che succede da un po': quando subiamo poi manca la reazione. I tifosi non devono avere dubbi sul mio attaccamento alla città: sanno che voglio vincere anche per loro. Ciò che è successo a Berna è gravissimo e non ha senso per una squadra come la nostra: lavoriamo tanto per Napoli e per il Napoli e sono sicuro che i tifosi lo sanno e sanno che protestare così non fa bene".

Le difficoltà che state incontrando sono dovute ad una rosa non all'altezza?

"Credo che la rosa sia buona. Io vedo le partite delle altre squadre e vedo tanti difetti. La nostra squadra non ha ancora raggiunto il livello dell'anno scorso ma stiamo lavorando per rimediare. Non abbiamo ancora digerito l'eliminazione dalla Champions ma la strada è quella giusta. La squadra, l'anno scorso, arrivava in campo con personalità ed aveva più fiducia. Non mi è piaciuto il primo tempo di Milano, meglio nel secondo. Abbiamo lavorato su una partita che dovevamo gestire meglio. Se lo facciamo la squadra sarà più solida e arriveranno anche i gol di Higuain e Hamsik. Preferisco vincere le partite, ma voglio farlo giocando bene".



Che partita sarà quella contro il Verona?

"Le prossime tre partite saranno difficilissime e tutti vogliono dare il massimo contro di noi. Abbiamo fiducia nella nostra squadra. Callejon? E' uno dei calciatori più forti che sono arrivati in Italia negli ultimi venti anni ed è qui per vincere. Sono certo che andrà in nazionale, ma a quel punto non ne potremo usufruire, scherzo ovviamente. Non ho parlato con Del Bosque, ma la stampa spagnola dice così".



Torniamo alla contestazione a Berna. Ci può raccontare cosa è successo?

"Alcuni giornali hanno detto che sono stati rotti i vetri del pullman del Napoli, giornali di testata nazionale. Tutto ciò che è stato scritto non è la verità e non so perchè siamo state dette certe cose. Dai tifosi mi aspetto che vengano al San Paolo per essere al nostro fianco per vincere".



Perché così tanti gol subiti?

"Sappiamo che dobbiamo migliorare in questo, ma tante squadre ne hanno subiti altrettanti. Koulibaly sta facendo bene, Albiol, Henrique e Ghoulam devono recuperare il loro livello. Sono tutti giocatori che faranno meglio. Nella settimana della sosta abbiamo fatto dieci allenamenti sulla fase difensiva. Le altre squadre non sono meglio di noi. Forse sono più aggressivi e più intensi. Non dobbiamo cambiare schema di gioco per essere più difensivi, io voglio un calcio europeo. Se vogliamo difenderci arriviamo quarti o quinti, se vogliamo puntare a qualcosa di diverso bisogna essere propositivi".



Puntare allo scudetto? E' ancora possibile? E' il progetto?

"Quando parlo di progetto parlo di centro sportivo, di settore giovanile e di stadio. "Le strutture non devono essere create per me, ma per il Napoli. Se la società vuole migliorare deve migliorare le strutture. Io lavoro con la società, anche gli acquisti vengono scelti tra me e Bigon. Tutto ciò che verrà fatto resterà qui per qualsiasi altro allenatore. La crescita della società può avvenire con o senza di me. Questa rosa è giovane, ma ha qualità rispetto a quella di due anni fa. Tutti vogliamo vincere ogni partita, ma non posso vedere la gara con lo Young Boys come la partita cruciale dell'anno. Noi lavoriamo ogni giorno, parlo tantissimo con Bigon per migliorare la rosa e le strutture. Poi parlo col presidente. Provo a fare ciò che posso per far diventare il Napoli grande ed internazionale. Se la gara con lo Young Boys è determinante... sono io quello sbagliato".



I nuovi arrivati sono in ritardo di condizione. Perchè questi problemi di ambientamento?

"Non solo loro sono in ritardo di condizione. Se mancano i gol è perchè gli attaccanti non sono precisi. Qualcuno è tornato dal Mondiale. Michu, de Guzman devono ancora adattarsi. Tanti giocatori che c'erano l'anno scorso stanno giocando tanto e i nuovi devono dare una mano, ma chi deve fare la differenza sono quelli che già c'erano. Se arriva Koulibaly e fa bene ci aiuta, ma la differenza devono farla i 'vecchi' come Albiol, Higuain, Hamsik e altri. Non chiederei mai ad un calciatore che non gioca da un mese che deve giocare al 100%".



Cosa è successo con Higuain a Berna?

"Albiol e Higuain sono tornati tardi per il controllo antidoping, non perchè li abbiamo lasciati lì, come ha scritto qualcuno. L'argentino ha fatto un lavoro specifico, così come lo hanno fatto Zapata, Michu e Callejon. E' una questione di tempo, Higuain ha segnato ovunque e lo farà anche quest'anno: ho parlato con lui, dobbiamo aiutarlo e dobbiamo permettergli di far gol. Un attaccante che non segna è come un leone in gabbia. Con la velocità del calcio moderno si può giocare una o due partite a settimana. L'intensità è aumentata. Quando giocava Garrincha aveva quattro secondi per gestire la palla, con Maradona si è passati a due e mezzo, poi con Zola a due. Adesso è tutto più veloce. Una partita giovedì e l'altra domenica non si può giocare con la stessa squadra. Il rischio d'infortuni aumenta e se vogliamo far crescere tutta la rosa. Se avessimo Maradona giocherebbe sempre, vincerebbe con la sigaretta in bocca. Non c'è, ma abbiamo Higuain che è un campione. Qui il discorso dei titolarissimi non si fa. E' mia la responsabilità, ok. Però se vinciamo che diciamo? Che il turn over è positivo, poi si perde e si dice che non va bene".



DE LAURENTIIS IN RITIRO

Il presidente Aurelio De Laurentiis è arrivato a Castel Volturno da Roma per spronare la squadra prima della partita contro il Verona. Il patron azzurro ha salutato i giocatori e poi si è intrattenuto un po' a parlare con Benitez e il ds Bigon. "Ho incontrato la squadra nel ritiro di Castel Volturno. Ho visto i ragazzi carichi e determinati", ha twittato poi De Laurentiis.

Ho incontrato la squadra nel ritiro di Castelvolturno. Ho visto i ragazzi carichi e determinati #ADL

— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 25 Ottobre 2014