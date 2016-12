Napoli, Benitez: "La squadra sta bene. In porta gioca Andujar"

18:59 - Vigilia di Europa League per il Napoli, che domani sarà impegnato sul campo dei turchi del Trabzonspor nell'andata dei sedicesimi: "Loro sono una squadra molto aggressiva ma io sono tranquillo perché il Napoli sta bene e la strada è quella giusta - ha detto Benitez in conferenza - Se possiamo vincere la Coppa? Un passo alla volta. Tra i pali giocherà Andujar. L'apertura di Lavezzi? Lui è del Psg, non è tempo di parlare di queste cose...".

"Abbiamo visto 4-5 partite del Trabzonspor, è una squadra molto aggressiva e gioca con molta intensità. Giocare con il Napoli sarà una motivazione in più per loro. Se possiamo vincere l'Europa League? Dobbiamo pensare passo dopo passo. Siamo concentrati su questa partita. Se passiamo avremo più possibilità. Visto che sono vecchio, non mi sbilancio... L'Europa League man mano si va avanti diventa sempre più difficile. Non è facile vincerla. Serve vincere domani poi vediamo. Lavezzi? Che è un bravo giocatore lo sapete. E' presto per parlare di queste cose, dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Un segnale importante l'apertura di Lavezzi? Il Napoli cresce ma abbiamo la partita di domani e Lavezzi a sua volta avrà una gara importante tra 15 giorni. Ero molto arrabbiato dopo il ko di Palermo ma non dobbiamo dimenticare che venivamo da sei vittorie di fila, adesso dobbiamo pensare alla prossima gara e pensare di migliorare. Avevamo già deciso in Coppa Italia e già contro lo Slovan che avrebbe giocato Andujar e giocherà Andujar. Higuain è squalificato per il Sassuolo, domani ha più probabilità di giocare rispetto a Duvan. Sono tranquillo perché i test della squadra fatti in settimana sono positivi, la strada è giusta poi nel calcio contano gli episodi.



In conferenza stampa con Benitez anche Inler

"Domani sarà una bella partita, tutte e 2 le squadre vogliono vincere per passare il turno. Fin da piccolo seguo il calcio turco e conosco l'atmosfera dei suoi stadi, domani il tutto esaurito ma non ci condizionerà. Siamo una squadra con tante partite da giocare, Benitez ci ha insegnato che bisogna lavorare per farsi trovare sempre pronti. In questa rosa sappiamo di essere tutti importanti, nei club di alto livello c'è sempre tanta concorrenza. Quando sono in Turchia ricevo sempre tante attenzioni dal pubblico e dalla stampa ma questo non mi condiziona. L'interesse del Besiktas per me? Sono concentrato sulla partita di domani. Giocare ogni 3 giorni è bello perché si può tornare subito in campo anche dopo una sconfitta per dimostrare il nostro valore. Vogliamo andare avanti in Europa League, il palcoscenico europeo per ogni giocatore è qualcosa di speciale".