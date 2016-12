Napoli, Benitez ironico: "Sei arbitri non bastano, ne servono otto" 

11:06 - L'arma dell'ironia per dissimulare la rabbia. Così Benitez al termine della partita con l'Atalanta: a tenere banco è il gol di Pinilla viziato dal fallo su Henrique non visto da Calvarese: "Sono convinto che non ha visto altrimenti sarebbe pericoloso" ha detto il tecnico del Napoli. "Non ha visto lui e non hanno visto i suoi collaboratori ed il quarto uomo. Evidentemente ci vogliono più arbitri, sei non bastano, ne servirebbero almeno otto".

"Tutti hanno visto la gara, il fallo in occasione del gol dell'Atalanta ha cambiato la partita. Incredibile tutto quello che è accaduto nel finale di gara. L’espulsione? Credevo che la partita fosse finita, l’arbitro purtroppo ha avuto un giorno particolare. Situazioni così cambiano un po’ tutto per una squadra che lotta almeno per il terzo posto: non avevo mai visto una cosa simile. Adesso guardiamo avanti, vedremo cosa accadrà in futuro".