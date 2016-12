Napoli, Benitez: "Io al Psg? Sono concentrato sull'Udinese"

14:16 - "Io al Psg? Sono concentrato sull'Udinese. Ci sarà tempo per parlare di futuro". Così Benitez sulle voci di mercato che lo vogliono sulla panchina dei francesi dal prossimo anno. "Allegri ha detto che nella corsa al titolo può rientrare anche il Napoli? Vuole deconcentrarci... Noi guardiamo gara dopo gara, poi alla fine vedremo - ha detto a Radio Kiss Kiss Napoli - Secondo posto? Mai dire mai. La squadra sta bene. Higuain o Zapata? Vediamo...".

"Dobbiamo essere molto contenti di quello che abbiamo fatto finora - ha detto Benitez a Kiss Kiss Napoli - La mentalità è quella giusta e la squadra sta bene fisicamente. Cinque diffidati? Per noi non cambia nulla, decidiamo la formazione per vincere la partita. Rosa ampia? E' importante, tutti hanno un'opportunità". Contro l'Inter Koulibaly è stato schierato a destra: "Sul mercato trovare un giocatore che può coprire più ruoli è utilissimo. E lui ha fatto benissimo in quella posizione. Strinic e Ghoulam? Ottimo avere due giocatori in questo ruolo".



Allegri ha detto che per il discorso scudetto non tutto è chiuso che c'è anche il Napoli in corsa: "Sono vecchio e sono tanti anni che gli allenatori avversari parlano bene delle altre squadre... Noi sappiamo che il nostro motto è pensare a gara dopo gara e vedremo alla fine dove saremo. Noi dobbiamo pensare a vincere contro l'Udinese e poi guarderemo alla partita successiva. Turnover in avanti? Sappiamo che Higuain sta facendo benissimo e Duvan ha fatto bene quando ha giocato. Devo vedere".