Napoli, Benitez: "Inter forte, col mercato si è rafforzata"

13:59 - Ci va con i piedi di piombo, Rafa Benitez che, parlando a Radio Kiss Kiss, alla vigilia della sfida con l'Inter mette tutti sull'attenti: "L'Inter era forte, ma col mercato di gennaio è diventata ancora più forte. La squadra sembra più equilibrata, ma hanno speso tanti soldi". Poi un messaggio a tifosi: "Se saremo tutti uniti, il San Paolo potrà fare la differenza". Poi la cabala su Mancio: "Quando allenava il City persi contro di lui".

"Al di là di ciò che posso fare a me piace allenare ogni giorno. Oggi abbiamo fatto una riunione, abbiamo visto i video, ci siamo confrontati. In Nazionale è diverso, si lavora con la squadra solo per una settimana al mese. Più avanti vedremo, mai dire mai...", dice il tecnico rispondendo a una domanda sui rumor che lo vogliono ct della Spagna nel 2016.

Ma, intanto, c'è l'Inter e Rafa non vuole sbagliare, specialmente contro uno come Mancini: "La gara di Coppa Italia è stata giocata bene da entrambe. Io ho incontrato Mancini in Champions, conosco l'Inter e spero di vedere la stessa partita di Coppa Italia".

E' il momento d'oro di Gabbiadini: "Parlavamo prima di Mertens, poi di Insigne, poi di Callejon. Adesso si parla di Gabbiadini che è in un livello fisico-mentale importante. Tutti, però, hanno la capacità di arrivare al top della forma. Non mi piace parlare solo di Gabbiadini, sono contento però di avere questo problema. Mi chiedono perché non gioca? Ne ho altri di calciatori, magari alcuni sono stanchi. La gente guarda solo le partite. C'entra la fatica, il numero di partite e la competizione coi compagni". "Dobbiamo creare competizione tra i calciatori. Dobbiamo creare una situazione in cui tutti devono stare preparati per entrare in campo. Parlo anche di voi giornalisti, dei tifosi. Voi dovete sapere che per me è importante la competizione tra i miei calciatori".

Novità anche per quanto riguarda la formazione: "Zuniga è a posto, è stato convocato. Lorenzo deve lavorare ancora un po'. Gargano starà fuori per almeno due settimane, ma Britos e Maggio torneranno con noi. Anche Michu è qui per un controllo. Tornerà prima Insigne che Michu, Lorenzo deve migliorare la condizione fisica, ma ieri si è allenato col gruppo e sta bene".

Infine su Lazio-Napoli Benitez è decisamente fiducioso: "Fare un goal fuori casa sapevamo fosse importante. Però il ritorno lo giocheremo tra un mese. Sono felice per il risultato e può darci un vantaggio, ma può anche essere che non sia così. Dovremo far valere la forza del San Paolo per andare in finale. Dobbiamo concentrarci sull'Inter".