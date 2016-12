Napoli, Benitez: "Il gruppo è spettacolare"

18:58 - Nel posticipo di lunedì, il Napoli farà visita alla Sampdoria. Rafa Benitez si troverà di fronte un avversario tosto: "Stanno facendo molto bene, hanno fisicità, velocità e fiducia. Sappiamo che non sarà facile". Dopo i pari con Cagliari e Sparta serve una scossa anche sotto il profilo motivazionale: "Mi sono arrabbiato dopo il Cagliari perché dopo il lavoro di una settimana a un certo punto abbiamo lasciato perdere, ma il gruppo è spettacolare".

Poi Benitez torna sulla gara di giovedì che ha dato al Napoli il pass per i sedicesimi di Europa League: "Raggiungere la qualificazione era importante, adesso l'obiettivo è il primo posto - ha spiegato a Radio Kiss Kiss - L'arrabbiatura dopo Cagliari? Io non mi arrabbio con la squadra in generale, ma l'ho fatto nella scorsa partita perché abbiamo un po' mollato. Una squadra vince di più se non subisce gol e ne fa, l'anno scorso abbiamo subito tanti gol, dobbiamo diminuire questo numero e mantenere la qualità in attacco". Poi il nuovo richiamo al pubblico: "Non è facile parlare ai tifosi, l'altra domenica erano tanti e alla fine abbiamo pareggiato una partita che avevamo in mano, devono essere sempre al fianco della squadra, sostenerla e sapere che solo così, alla fine, possiamo vincere qualcosa".