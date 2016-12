Napoli, Benitez il contadino: "Seminare ora e raccogliere a maggio"

13:09 - Benitez prepara il rush finale in campionato ed Europa League usando un vecchio proverbio spagnolo. "Chi semina bene ad aprile, raccoglie a maggio", ha detto il tecnico partenopeo, riferendosi ai prossimi impegni della squadra. "All'andata gara incredibile contro l'Atalanta. Koulibaly è recuperato", ha aggiunto. Infine su Michu: "Sta bene e si sta curando il Spagna. Tornerà a Napoli dopo la sosta e vedremo".

Aprile sarà un mese cruciale per il futuro del Napoli. "Avremo tante partite, sarà un mese speciale per me. C'è un detto in Spagna che dice che chi ad Aprile semina bene, a Maggio raccoglie bene", ha spiegato il tecnico. Per il match con l'Atalanta non ci saranno Strinic, Albiol e Ghoulam, ma tornerà disponibile Koulibaly: "Quando i giocatori rientrano da un infortunio non è ideale, credo che non posso lamentarmi, i giocatori sanno dell'importanza di questa partita".



In campionato e Coppa Italia il destino del Napoli è comunque legato alla Capitale (Roma e Lazio): "Chiaro che le partite contro le squadre della capitale saranno importanti per noi, dovremo cercare di dare il massimo".



Infine il discorso Europa League: "Wolfsburg? Giocare in casa la gara di ritorno è un piccolo vantaggio, loro sono molto forti e sono secondi in Bundesliga, hanno battuto ampiamente l'Inter. Hanno giocatori forti come De Bruyne e Ivan Perisic, il croato era un nostro obiettivo di mercato e Bigon mi aveva detto di seguirlo da vicino, poi l'affare non si è concluso". "Noi simili al Wolfsburg? Dal punto di vista dei numeri è vero che entrambe le squadre attaccano molto, loro non dimentichiamoci che sono una delle poche squadre ad aver battuto largamente il Bayern Monaco nelle ultime stagioni", ha aggiunto.