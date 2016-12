Napoli, Benitez: "Ho visto segnali incoraggianti"

10:40 - "Ho visto segnali incoraggianti, a dire il vero li avevamo visti anche durante la Supercoppa, in quell'occasione avevamo visto anche il carattere delle squadra, che oggi ha difeso bene e poi ha creato le occasioni giuste". Evidentemente soddisfatto l'allenatore del Napoli Rafa Benitez che porta a casa, da Cesena, non solo i 3 punti, ma anche una prestazione convincente e di livello da parte dei suoi uomini.

Il tecnico degli azzurri poi aggiunge: "Hamsik? Sta giocando bene, come del resto Higuain, al di là delle due reti realizzate".

Inevitabile la domanda sul mercato che si è appena parto: "Non si sa mai cosa può accadere, stiamo valutando il da farsi, dopo la partenza di Ghoulam e il lungo infortunio a Insigne. Gargano è un professionista, è sempre carico, io sono contento di Giorginho e Inler, anche David Lopez ha fatto bene. Quest'ultimo e Gargano sono diversi da Inler e Giorginho, perché puntano molto sulla quantità. Gabbiadini? E' un giocatore di qualità, rappresenta un'opzione diversa, perché ci mancava un mancino con quelle caratteristiche: aiuterà la squadra". Sulla sfida di domenica sera contro la Juve, Benitez sostiene che "sarà difficilissimo e diverso - rispetto a Doha - affrontare" i bianconeri. "Il gioco c'è, abbiamo fiducia. Quella della passata stagione contro la Juve fu una delle migliori partite del 'mio' Napoli", conclude.

HIGUAIN: "ORA TUTTE FINALI"

"Abbiamo chiuso il 2014 vincendo un importante titolo contro una squadra forte, abbiamo cominciato bene anche il nuovo anno. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. Sono tranquillo, sento la fiducia di tutti, dei tifosi, questa vittoria è per loro. Aspettiamo una partita importante come quella contro la Juventus. Per noi saranno tutte finali e le dobbiamo vincere tutte. L'importante è che la squadra faccia gol per vincere ed è importante preparare serenamente la partita".