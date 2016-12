Napoli, Benitez: "Gabbiadini in panchina? Ci sta..."

15:31 - "Contro il Sassuolo sarà una gara difficile. Gabbiadini in panchina? Ci può stare. Abbiamo tante partite da affrontare e tutti giocheranno e saranno utili alla squadra. Credo che lui o Duvan possano sostituire tranquillamente Higuain". Così Benitez a Kiss Kiss Napoli sull'impegno di lunedì sera del Napoli. "Chi tra Rafael e Andujar? Al momento hanno il 50% di possibilità a testa di partire titolari". Sul suo futuro: "Se ne parla troppo...".

Benitez torna sul largo successo in Turchia contro il Trabzonspor: "Abbiamo portato a casa il risultato e giocato bene per la felicità dei nostri tifosi - ha proseguito a Radio Kiss Kiss Napoli - Arrivare in fondo all'Europa League? Noi guardiamo a partita dopo partita e cerchiamo di arrivare in fondo a ogni competizione che affrontiamo. Sicuramente la larga vittoria ci permettere di avere già un piede negli ottavi. Palermo? Metterei sempre la firma per vincere sempre sei partite di fila e perderne poi solo una". Poi il tecnico del Napoli parla di Gabbiadini: "Dobbiamo stargli vicino per fargli continuare il suo processo di crescita. Lui sta imparando il modulo, con lui parlo molto dei movimenti in campo. Manolo è molto attento e ascolta, in campo sta facendo bene. Intesa Higuain-Gabbiadini? Parlare solo di Gabbiadini e Higuain forse è un po' riduttivo, abbiamo giocatori come Mertens, Callejon, De Guzman, Hamsik ed Insigne che hanno fatto benissimo".



"Chi gioca in porta? Con Rafael ieri ho parlato per quindici minuti, lui deve continuare a lavorare, il portiere è un ruolo particolare. Non abbiamo deciso ancora chi tra Rafael e Andujar giocherà titolare, sono certo che entrambi possano fare bene". E ancora: "Non c'è una data precisa in vuoi vi comunicherò il mio futuro. Ho parlato oggi con Riccardo Bigon e gli ho fatto notare che su giornali e radio si parla troppo del mercato del mio futuro".