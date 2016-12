Napoli, Benitez: "Fuorigioco? Quando giochi contro la Juve ci può stare..." 

00:14 - Dopo l'esplosione di De Laurentiis, anche Rafa Benitez non si nasconde. Parole maliziose quelle dell'allenatore del Napoli in merito al fuorigioco sul gol di Caceres: "Tutti sappiamo che la Juve è fortissima, nessun dubbio. Ma quando si gioca contro i bianconeri ho imparato una frase: 'Ci può stare...'. Era impossibile non vederlo". Non digerito anche il gol annullato: "Nessun fallo di Koulibaly su Buffon. In Premier non lo fischierebbero mai".

L'analisi della partita di Rafa Benitez: "Non era facile nel primo tempo anche se abbiamo avuto diverse occasioni, ma abbiamo reagito facendo tutto quello che dovevamo fare e poi ci stavamo provando a vincere, ma il 2-1 ha cambiato tutto. Perdere così non piace a nessuno, ma la squadra ha provato in tutti i modi, c'era la squadra, i tifosi c'erano e ci stavamo provando sull'1-1".

Quasi abbandonato il sogno scudetto: "Ora è difficile, la distanza è tanta. Ho un gruppo di giocatori che lavora tanto e sono soddisfatto di quello che fanno. Se vincevamo oggi poteva essere diverso".