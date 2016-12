Napoli, Benitez: "Contro il Toro cervello e cuore"

15:39 - "Domani dovremo giocare con il cervello e con il cuore". Benitez dà la ricetta per affrontare il Torino nel posticipo di domenica al San Paolo. "La squadra sta bene, la fiducia c'è e la mentalità è quella giusta - ha detto il tecnico del Napoli a Radio Kiss Kiss - Il Toro è una squadra che palleggia, che ti aspetta, molto compatta e sarà una gara dura. Ci vorrà massima concentrazione e molta intelligenza e dobbiamo andare in campo senza paura".

"Non è facile giocare ogni tre giorni, sappiamo cosa significa, per questo lasciamo sempre un paio di giocatori a casa quando andiamo in trasferta in Europa in modo da avere uomini freschi che si allenano specificamente mentre il resto della squadra gioca - ha proseguito Benitez - Chiaramente il turnover diventa fondamentale per coinvolgere tutta la rosa. Solo ruotando tutti gli uomini si può arrivare lontano. Il nostro lavoro tattico e mentale è stato finalizzato ad alzare la velocità di manovra perché il Torino è molto bravo a tenere palla e ripartire rapidamente. Hanno un allenatore che guida la squadra da anni e sanno bene cosa fare. Se noi alziamo il baricentro e lo facciamo affrettando il pressing rischiamo sui lanci lunghi e sulle seconde palle perché loro sono bravi a fare questo gioco. Quindi ci vorrà massima concentrazione e molta intelligenza".