Napoli, Benitez: "Concentrato, non nervoso: sono convinto delle mie idee"

Conferenza stampa a monosillabi per Rafa Benitez. Alla vigilia del match con il Sassuolo il tecnico del Napoli si mostra palesemente contrariato di fronte ai giornalisti a Castelvolturno: "Nervoso? No concentrato. Le critiche fanno parte del gioco ma sono perplesso per le molte cose che sento: io sono convinto delle mie idee. Per ritrovare serenità dobbiamo lavorare e vincere: la squadra è unita e il presidente ci è vicino. Diamo tutti di più!".