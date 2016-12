Napoli, Benitez: "Avanti così e arriveremo secondi"

12:54 - La Roma nel mirino, ma soprattutto la volontà di lasciare "tra un anno o cinque una squadra più matura, soprattutto a livello europeo, e con una rosa adatta ad affrontare tutte le sfide che si presenteranno". Intervistato da Canal +, Rafa Benitez fa il punto sulla stagione del suo Napoli senza dimenticare gli obiettivi futuri. A partire dal secondo posto: "Se manteniamo la nostra spinta attuale, abbiamo ottime chance di conquistarlo".

Il tecnico azzurro dice ancora: "Voglio trasmettere una precisa identità di gioco ai ragazzi, che poi possa essere magari anche discussa sul campo. Solo confrontandoci giorno per giorno possiamo maturare". E avvicinarsi, magari, alla Juve: "Il loro merito è rappresentato dall'avere la rosa più forte e completa del campionato, fattore che poi alla lunga paga e dà i suoi frutti. Nel match singolo invece, abbiamo dimostrato che si possono battere come fatto a Doha".

Resta il tempo per il solito nodo rinnovo: "Parlerò del mio futuro non prima della fine della stagione. Per ora voglio restare concentrato sul presente e sui prossimi impegni della squadra, con i giocatori e la dirigenza c'è un ottimo rapporto, c'è ancora tempo per discutere di queste tematiche".