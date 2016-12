Napoli, Benitez ai saluti: il 3 giugno lo presenta il Real

Tutto pronto per l'annuncio di Rafa Benitez come nuovo tecnico del Real Madrid. Secondo quanto riportano i media spagnoli, la presentazione dell'allenatore è già fissata per mercoledì 3 giugno alle ore 13, proprio il giorno in cui l'ex tecnico delle Merengues Carlo Ancelotti darà la sua risposta definitiva al corteggiamento del Milan. Il Napoli, dunque, si prepara a salutare Benitez dopo i due anni sotto il Vesuvio.