Napoli, Benitez a Higuain: "Trascina la squadra"

14:57 - Alla vigilia di Milan-Napoli, Benitez manda un messaggio a Higuain: "Deve capire che è il giocatore più importante per noi, deve essere una bandiera per tutti, trascinare i compagni. Lui ha la capacità per esserlo". "Torres? E' un giocatore di massimo livello che ha bisogno di fiducia - ha detto a Kiss Kiss Napoli - ma può fare la differenza in qualsiasi squadra". Sul mercato: "Gabbiadini ha qualità ma aspettiamo. Strinic? Chi è?".

"Il terzo posto? Dobbiamo guardarci più da noi. Se facciamo quello che sappiamo fare arriviamo al terzo posto o chissà dove - ha proseguito Benitez - Questa squadra può crescere, nella seconda parte del campionato sarà ancora più forte. La Roma ha avuto un periodo difficile, è forte. Noi dobbiamo giocare al nostro livello e sarà più facile avvicinarci a loro". Sulla sfida con i rossoneri: "La partita dell'anno scorso è stata bellissima, non perfetta perchè loro nella ripresa ci hanno messo in difficoltà. Ma è stata una grande prestazione in un grande stadio. Rivincita contro Inzaghi? Per me vincere ogni partita è una sfida, farlo contro un allenatore che ha fatto benissimo da giocatore lo è ancora di più. Il Milan ha tanta qualità".



Sul possibile avversario nei sedicesimi di Europa League: "Mi piacerebbe il Liverpool perchè ho tanti amici, Ma poi una delle due dovrebbe uscire e il Liverpool è nel mio cuore. Magari in finale". "I tifosi mi chiedono il regalo di Natale il 22 dicembre? E' il giorno in cui si fa la lotteria in Spagna. La Supercoppa è un trofeo, una sfida di massima importanza contro una grande squadra. Turnover contro il Parma? Si fa ogni tre giorni, mentre se giochiamo dopo quattro giorni è diverso. Bisogna vedere come finirà Milan-Napoli, abbiamo tempo per decidere al meglio".