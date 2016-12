Napoli, anche de Laurentiis in ritiro

La posta in palio nella sfida tra Napoli e Lazio è talmente alta che nessuna delle due squadre può permettersi distrazioni. Anche in casa azzurra, dov ela squadra si è ritrovata a lottare per un posto in Champions League quando ormai non se lo aspettava più. Invece, "basterà" battere l'undici di Pioli al San Paolo per chiudere il campionato con l'obiettivo minimo del terzo posto.