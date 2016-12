Napoli, Allan: "Voglio scrivere il mio nome nella storia di questo club"

Allan ha finalmente abbracciato il Napoli dopo una lunga trattativa: "Sonon sempre stato tranquillo, non ho mai pensato che potesse saltare - ha detto il centrocampista a Premium Sport - Alla fine è andata bene e sono contento di essere qui. Essere in questo club è il massimo per un calciatore, voglio fare bene con questa maglia. Ho scelto Napoli perché mi ha voluto fortemente. Voglio scrivere il mio nome qui come altri grandi brasiliani".