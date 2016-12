Napoli, Albiol ci crede: "Lo scudetto sarebbe la cosa più bella"

Appena rientrato per dare solidità a una difesa vulnerabile Raul Albiol prova a dare la scossa alla squadra alla vigilia della sfida con il Sassuolo . "Siamo in corsa per tutti gli obiettivi - il messaggio dello spagnolo - la stagione è lunga e vogliamo ritrovare la vittoria al San Paolo . Poi dopo l' Inter penseremo al Benfica . "E' uno spareggio - spiega Albiol - ma hanno più paura di noi. Devono vincere e a noi basta un pareggio".

Nell'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli torna anche sul suo infortunio il centrale di Vilamarxant: "Mi dispiace essere stato fuori, ma la squadra ha calciatori di ottimo livello e chi ha giocato ha fatto benissimo. E' stato un periodo in cui non siamo stati fortunati. Abbiamo vinto in trasferta a Udine e sarebbe bellissimo tornare al successo in casa contro il Sassuolo. Ma tutti dovranno dare il massimo perchè la squadra di Eusebio Di Francesco è un avversario forte".



Infine un augurio a Gabbiadini che festeggia il compleanno: "Speriamo che il regalo arrivi lunedì...Manolo è un attaccante forte, ha tutta la nostra fiducia, deve stare tranquillo e sereno perché è un uomo importante per la nostra rosa. Se segna lui siamo tutti felici. Dobbiamo esprimere il nostro gioco e cercare il successo con le nostre armi".