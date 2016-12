Napoli ai piedi di Zapata: Benitez pronto a fargli spazio

15:04 - Il ruolo da centravanti di riserva comincia a stargli stretto. Duvan Zapata sta conquistando il Napoli, e Benitez, a suon di gol e prestazioni utili alla squadra. Sono già cinque le reti in questa stagione (quattro nelle ultime cinque gare) e la possibilità di vederlo in coppia con Higuain - come ammesso dallo stesso tecnico - diventa sempre più concreta: "Può essere, prima dobbiamo pensare a difendere ma comunque è una possibilità".

Dopo un anno (lo scorso) di rodaggio, chiuso con 7 reti in 22 presenze, il suo processo di maturazione è ormai giunto al quasi totale compimento. Il fisico imponente, unito a una buona rapidità, gli consente di lavorare bene per la squadra, tenendola alta e offrendo sponde interessanti.



Il vero salto di qualità di Zapata, però, riguarda la vena realizzativa. Il colombiano è già andato a segno cinque volte in otto presenze stagionali. Numeri importanti, soprattutto considerando il minutaggio offertogli da Benitez. Duvan è stato titolare tre volte in campionato (contro Palermo, Empoli e Parma) e ha sempre ripagato la fiducia con un gol. Quest'anno sono quattro le reti totali in Serie A (una ogni 71 minuti), così come sono quattro i gol realizzati nelle ultime cinque partite (compresa la marcatura in Europa League contro lo Slovan Bratislava). Lo stato di forma fisica è super, quello mentale sta forse ancora meglio. Contro la Juve, lunedì in Supercoppa, Benitez potrebbe addirittura schierarlo con Higuain. Una nuova coppia che promette parecchio bene.