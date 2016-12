Napoli ai piedi di Higuain: che numeri per l'argentino

Può una città focosa, vulcanica e sentimentale come Napoli non amare Higuain? Impossibile. Una città intera pende ormai dalle prodezze magiche dell'attaccante argentino. Qualsiasi palla tocchi, il Pipita la trasforma nell'oro di Napoli. Al San Paolo e dintorni sognano lo scudetto, come ai tempi di Diego Armando Maradona, l'unico per il quale si può perdere qualche secondo per nominare entrambi i nomi e poi subito il cognome. Higuain sta per entrare nella leggenda assoluta, nel firmamento della passione napoletana, quella dell'immortalità.



Quella che dovrebbe spingere il tifoso a raccontare, emozionandosi sì, ai nipotini tante storie sul Pipita e su quel terzo scudetto sognato per una vita. Quasi a diventare un'ossessione. Ma maggio è ancora lontano e forse è davvero il tempo l'unico nemico di una squadra che gioca a memoria, ben impostata e con qualità da primato. Le insidie sono tutte dietro l'angolo, ma se in squadra c'è Higuain, allora Napoli stavolta può essere più ottimista.



Ed è questo Higuain a fare la differenza. Un attaccante per il quale gli aggettivi non bastano più per descrivere la sua impressionante stagione. E poi, ci sono quei numeri irraggiungibili, da far invidia a tutti gli altri: 20 gol in 20 partite; 7 doppiette stagionali; 5 nelle ultime 7 gare. Mostruosi, lo diciamo noi. Il Napoli vuole godersi questo momento, ma il difficile arriva adesso. C'è la Juventus che è rinata ed è l'avversario (sul campo) più pericoloso. Poi, c'è il mercato pazzo. Mezza Europa, in primis il Bayern Monaco, vuole Higuain. Ma quella è un'altra storia, che a Napoli nessuno vuole leggere.