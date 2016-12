Napoli, AdL: "Il nuovo San Paolo avrà 41 mila posti. Sul mercato cerchiamo difensori"

Ancora sullo stadio: "Sono convinto che nei prossimi cinque anni i numeri dei posti negli stadi si ridurrà tantissimo. Io che sono un esperto di spettacolo dico che, conoscendo l'evoluzione tecnologica, la capienza tenderà sempre a diminuire. Penso che 41.000 sono addirittura eccessivi e in genere ho sempre indovinato". Sulla campagna abbonamenti: "Finché non abbiamo avuto la certezza di una serie di attività del Comune non potevamo farla partire - ha proseguito De Laurentiis ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli - E non a caso per le norme Uefa abbiamo dovuto appoggiarci allo stadio di Palermo per essere in regola. Mi auguro che il Comune nelle prossima settimane mi possa dare questa convenzione transitoria, perché è chiaro che se non ho le carte in regola non posso far partire una campagna abbonamenti. Ho voluto comunque premiare quelli che sono i più assidui e fedeli, per questi manterremo gli stessi prezzi che tra l'altro sono gli uguali da anni e li ho invece aumentati per chi si abbonerà per la prima volta. La campagna partirà nei prossimi giorni".



Il presidente del Napoli parla poi del match di Nizza: "Parlare di sconfitta è esagerato. C'erano cinque giocatori fuori fase più due appena arrivati. Nel primo tempo abbiamo avuto una reazione strepitosa e fatto due gol formidabili. In queste partite dobbiamo verificare come il gioco di Sarri venga assimilato dai nostri, non si può pretendere di più. Si va in ritiro per mettere benzina...".



Sul mercato: "Stiamo cercando di colmare il gap che c'è ancora nella fase difensiva. Sono molto contento di Hysaj, non mi lascia mai scoperto nella difesa a quattro. Poi il mister lo conosce bene e sa come impiegarlo. Adesso dobbiamo insistere coi centrali e con qualche inserimento laterale. Vediamo, il mercato è in movimento sia in entrata che in uscita. Adesso siamo in tanti. Sono molto soddisfatto del primo acquisto Sarri, che sa tutelare e considerare i giocatori".