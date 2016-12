Napoli, a Nizza scontri tifosi-polizia prima dell'amichevole

Alta tensione a Nizza all'esterno dello stadio Allianz Riviera, dove stasera si gioca l'amichevole tra la squadra locale e il Napoli. Un gruppo di tifosi azzurri ha lanciato una bomba carta incendiando alcuni cassonetti della spazzatura nei pressi del casello autostrdale di Saint-Isidore, non lontano dall'impianto. Chiusa la barriera e immediato l'intervento dei pompieri. Ne sono seguiti scontri con la polizia, quest'ultima intervenuta in tenuta antisommossa, che ha usato i lacrimogeni per disperdere i tifosi del Napoli. Identificati i 150 ultrà e fatti rientrare in Italia.