Napoli: a Lisbona ci sarà anche AdL "Tifosi arrabbiati? Uno stimolo"

"Il tifosi è tifoso, altrimenti non sarebbe così - ha detto De Laurentiis, in occasione della serata organizzata a Palazzo Reale dalla Lilt, come riportato dall'edizione on line del 'Mattino - Alcuni sono esigentissimi, anche perchè costa una fortuna venire allo stadio. Poi ci sono altri 4 milioni e mezzo di tifosi che mi manifestano da sempre solidarietà". E ancora: "Cinesi nel Napoli? No, la banda degli stupidi regna sovrana in Italia".



E a proposito di Cina, il Napoli sbarca con forza sui social cinesi. Da oggi tutti i tifosi e simpatizzanti cinesi del Napoli potranno vivere anche in Cina il mondo azzurro attraverso Weibo e WeChat. "Negli ultimi mesi il Napoli ha ideato una strategia di sviluppo internazionale per incrementare la propria presenza a livello globale, coinvolgere i suoi tifosi nel mondo e soddisfare l'interesse sempre crescente intorno al brand Napoli e alla sua storia - si legge nel comunicato del Napoli - L'obiettivo è quello di aumentare la visibilità del marchio Napoli su mercati in forte espansione, come quello cinese, per entrare in contatto con un pubblico sempre più vasto".