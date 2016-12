Nainggolan, che brutto regalo di Natale

10:19 - Non è esattamente un bel regalo di Natale quello che si è trovato all'aeroporto di Fiumicino il centrocampista della Roma, Radja Nainggolan. Qualcuno ha infatti pensato di mandare in frantumi il vetro destro della Smart del belga per rubare alcune magliette destinate ai bambini malati che Nainggolan aveva lasciato sul sedile. Immediato lo sfogo del povero romanista su twitter...

Ringrazio l'aeroporto di fiumicino x il bel regalo di natale!E k le maglie destinato ai bambini malati portano sfiga! pic.twitter.com/NHvm0YKfpj

— Radja Nainggolan (@OfficialRadja) 24 Dicembre 2014