Nainggolan alla... Totti: la Roma gode e se lo gode

Nainggolan da impazzire. La Roma gode e se lo gode, in attesa degli ennesimi e inevitabili attacchi che arriveranno in estate dalle big europee. Dall'approdo di Spalletti in panchina, il belga ha avanzato la sua posizione in campo e si è trasformato in bomber: dei suoi compagni di squadra, solo Dzeko ha segnato più di lui in stagione e negli ultimi 13 mesi ha superato il numero di reti in campionato realizzati in tutta la carriera. Radja non si monta la testa e distribuisce meriti a tutti. Ma soprattutto lancia di nuovo la sfida alla Juve, che il belga non smette mai di pungere, in un modo o nell'altro: "Loro continuano a vincere, ma noi dobbiamo comunque continuare a crederci e comunque di positivo c'è cha abbiamo leggermente staccato il Napoli - ha detto a Premium Sport dopo la vittoria sull'Inter (la sua vittima preferita in Serie A) - Questa Roma ha un grande gruppo, ma ora dobbiamo concentrarci subito sul derby di Coppa. Io sto bene, faccio gol, ma sono un giocatore e basta: senza la squadra alle spalle non renderei così"."Siamo grandi!", il messaggio del presidente Pallotta. E ora sotto con il derby di Coppa Italia e con la sfida al Napoli, che ora è sotto cinque punti. Ma con questo Radja-Ninja la Roma non si pone limiti.