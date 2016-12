Nainggolan ai tifosi: "Perché ci sostenete solo quando gioca Totti?"

Nessun problema di leadership in campo, semmai un'insofferenza al clima che ormai da tempo si respira allo stadio Olimpico. Radja Nainggolan fotografa così le difficoltà palesate dalla Roma in occasione della gara con la Sampdoria vinta in rimonta domenica scorsa grazie alla giocate di capitan Totti.



"Spalletti ha detto che manca personalità? Io mi sento leader, lo dimostra anche la mia tipologia di gioco, poi certo bisogna sempre vedere gli episodi nelle partite. Se guardiamo il primo tempo con la Samp sicuramente sembravamo un'altra squadra rispetto alla ripresa" ammette il belga, sottolineando che "con l'ingresso di Francesco si è visto da parte dei tifosi un entusiasmo maggiore".

"Ma io mi domando se non potevano sostenerci anche nel primo tempo quando stavamo perdendo 2-1", la frecciata di Nainggolan al pubblico dell'Olimpico in occasione della presentazione dell'accordo di partnership per le prossime tre stagioni tra la Roma e EZTrader. "Invece hanno cominciato a fischiare, e così non è sempre facile giocare con tranquillità. Ovviamente l'ingresso di Totti ha cambiato marcia a tutti quanti anche perché dal pubblico la spinta è stata 2-3 volte maggiore rispetto a prima".



Nessun problema invece con Pallotta per il rinnovo di contratto: "Io qui sono felice, questa cosa sicuramente si risolve. Presto troveremo l'accordo".