Murtaza, sogno realizzato: in campo con il suo idolo Messi

Murtaza Ahmadi ha realizzato il suo sogno di incontrare Leo Messi. L'anno scorso la foto del bambino con un sacchetto della spesa dipinto di bianco e azzurro con il numero 10 della Pulce fece il giro del mondo. Con il Barcellona a Doha per un'amichevole, il piccolo Murtaza è entrato in campo tenendo la mano del suo idolo che ha potuto abbracciare prima della partita, per poi battere il calcio d'inizio della sfida con l'Al-Ahli.

IL BARCELLONA DA' SPETTACOLO, MESSI VOMITAL'amichevole è stata dominata dai blaugrana che hanno regolato con uno spettacolare 5-3 i sauditi dell'Al Ahli. Per la MSN, Messi-Suarez-Neymar, mezz'ora in campo, ma tanto è bastato per vederli tutti andare in gol. Prima dell'uscita dal campo per la Pulce anche un leggero malore, con l'argentino che ancora una volta ha avuto dei conati di vomito in campo. Di Alcacer e Rafinha gli altri gol.