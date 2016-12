Muntari: "Il Milan si riprenderà. Scudetto? Spero vinca la Fiorentina"

Il 30 giugno scorso ha rescisso il proprio contratto con il Milan, ma domenica sera era lì a San Siro, a vedere il netto ko dei suoi ex compagni contro il Napoli di Insigne . Ma per Sulley Muntari la risalita dei rossoneri è solo questione di tempo, come dichiarato in esclusiva a Tiki Taka: "Sicuramente non fa un bell'effetto vedere il Milan così, avrei voluto vederlo vincere. Fra un po' di tempo si riprenderà, hanno perso due gare di fila ma hanno un grande allenatore e dunque torneranno a vincere".

TRA PASSATO, PRESENTE E FUTUROIl nome del ghanese è legato indissolubilmente a quel gol non visto in un Milan-Juve del 25 febbraio 2012. Ma Sulley, a oltre tre anni di distanza, la prende con filosofia: "Non ci penso più, la Juve in quel periodo era molto forte, con un grande allenatore. Forse se avessimo vinto quella partita avremmo portato a casa lo scudetto, ma ormai è andata così". Sugli ultimi allenatori rossoneri, invece, ben pochi dubbi: "Chi scelgo tra Allegri, Seedorf, Inzaghi e Mihajlovic? Dico Allegri e Sinisa". E Mourinho? "Quell'Inter del Triplete aveva tutto. Mou mette la faccia contro tutti per difendere i suoi giocatori, noi davamo l'anima in campo e avevamo dei giocatori fuori categoria". Un'etichetta che punta ad acquistare definitivamente anche Mario Balotelli: "E' un bravo ragazzo, tutti pensano che faccia casini o altro ma non è così. Sicuramente a volte in campo ha fatto 80 minuti bene poi ha sbagliato 5 minuti, ma è un giocatore forte". Inevitabile un pronostico sullo scudetto: "Spero lo vinca la Fiorentina, stanno facendo belle cose e giocano bene da tanti anni".