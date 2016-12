Mr. Bee studia i conti del Milan: si chiude ad aprile

23:09 - Il Milan torna a vincere in un San Siro semideserto e dalle pagine di Repubblica spuntano nuovi dettagli sulla trattativa tra il magnate Bee Taechaubol e Fininvest per la graduale acquisizione del club rossonero. I consulenti del thailandese stanno studiando i conti societari e già ad aprile potrebbero esserci novità. Tutto dipenderà dall'analisi dei bilanci, ma la trattativa ormai sembra molto avanzata almeno per la prima trance da 250 milioni.

Da una decina di giorni a Milano è in corso un'accuratissima analisi finanziaria attorno al Milan. I manager di Mr. Bee stanno studiando ogni singola voce dei bilanci societari e facendo un lungo inventario. Dai documenti catastali di Milanello allo stipendio dei giocatori, passando per le retribuzioni dei magazzinieri e di tutte le persone che fanno parte della famiglia rossonera. Un lavoro dettagliato, volto a definire l'effettivo valore del club (inizialmente stimato in 980 milioni di euro). Si tratta di un momento delicato della trattativa, già prevista dall'accordo firmato ad Arcore tra Berlusconi e Mr.Bee.



L'obiettivo di questa prima fase sarebbe finalizzato all'ingresso di una cordata asiatica nel capitale del club, per portare denaro fresco nelle casse rossonere. La scadenza inizialmente era stata fissata per maggio, ma l'accordo potrebbe essere anticipato già ad aprile. Tutto dipenderà da quando il magnate thailandese porterà le credenziali bancarie a sostegno dell'investimento (250 milioni).



Poi si aprirà una nuova fase, sia per il Milan che per Mr.Bee, ormai sempre più convinto del progetto e desideroso di coinvolgere nella scalata rossonera anche imprenditori cinesi e arabi. Il modello è quello proposto da Ecclestone con la Formula 1, capace di coinvogliare denaro da tutto il mondo, facendo crescere e rendere anche in mercati lontani e poco valorizzati un marchio globalizzato. L'obiettivo di Mr.Bee è molto ambizioso e per portarlo a termine serviranno tempo e denaro. Per capire se fa sul serio i tempi sono maturi. Tra aprile e maggio si attende il primo passo.