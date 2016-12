Mr Bee-Milan, nessun intoppo

Prosegue senza intoppi il lavoro di Mr Bee per l'acquisizione del 48% del Milan. Come già noto, nei giorni scorsi ci sono stati degli incontri a Pechino con una società finanziaria e una società di beni di consumo. Nelle ultime ore, invece, ci sono dei rumors sul presunto coinvolgimento del broker thailandese nell'affare per il 13% della City Football Group che detiene il Manchester City. Voci assolutamente prive di fondamento. L'unico collegamento con le due operazioni è il fatto che siano curate dalla stessa banca, la Citic Capital.