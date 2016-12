Mr Bee: "Il Milan è un sogno che diventa realtà, torneremo a vincere"

IL COMUNICATO DI MR BEE

"Mr Bee Taechaubol ha raggiunto un principio d'accordo con Fininvest per acquisire una quota in AC Milan. L'uomo d'affari thailandese è stato a Milano in questa settimana per negoziare la vendita del club con Mr. Silvio Berlusconi.



Mr. Bee Taechaubol ha battuto la dura concorrenza per acquisire le azioni del club e ora, esclusivamente, sta negoziando con Fininvest. Mr Bee Taechaubol è tornato in Thailandia per lavorare ai dettagli del processo d'acquisizione. Prima di partire, Mr Bee Taechaubol ha detto 'non vedo l'ora di essere parte della storia del Milan. E' un club leggendario con tantissimi tifosi in giro per il mondo, compreso il mio Paese. Se si cammina per le strade di Bangkok, si possono vedere un sacco di maglie rossonere. Essere parte del club è un onore e un sogno che diventa realtà'. 'Questo è un investimento importante e io non vedo l'ora di raggiungere grandi successi su tutti i fronti insieme al Milan. Quando avremo concluso l'accordo, ci rimboccheremo le maniche e ci metteremo al lavoro. Il club non è dove dovrebbe essere: cioè lottare per lo scudetto e per per la Champions League. Con il duro lavoro, l'impegno del management e saggi investimenti, io sono sicuro che torneremo a vincere i trofei che i tifosi del Milan si aspettano e meritano'.



'Io vorrei ringraziare tutti in Italia per il modo con cui ci hanno accolto: Mr Berlusconi, la sua famiglia e il gruppo Fininvest sono stati molto accoglienti. Vorrei anche ringraziare i giornalisti italiani per la pazienza e, più di tutti, i tifosi del Milan'. 'I nostri partner finanziari sono saldamente dietro di noi e non vedono l'ora che si concluda l'affare. Doyen Sports ci ha dato un grande aiuto e avere loro come partner ci garantirà indubbiamente maggiori risorse per noi in futuro. Confidiamo di fornire più informazioni nei prossimi giorni'".