Moviola in campo: Tavecchio manda una lettera alla Fifa

18:39 - Carlo Tavecchio fa sul serio e l'intenzione della Figc di sperimentare la moviola in campo è qualcosa di serio. La Federazione italiana ha infatti ufficializzato con una lettera al presidente Fifa Blatter firmata da Tavecchio, la disponibilità a sperimentare la tecnologia in campo. "Intendiamo favorire - si legge - un'opera di modernizzazione che consenta al nostro sport di continuare a vincere le sfide globali di consenso e partecipazione popolare".

Tavecchio ha inviato la lettera a Blatter al termine della riunione del Comitato di Presidenza, ribadendo quanto dichiarato all'indomani delle polemiche post Juventus-Roma. Il presidente della Figc ha messo a disposizione l'Italia per un'eventuale sperimentazione sulla tecnologia in campo nelle forme e nelle tempistiche che saranno valutate dalla stessa Fifa e dall'International Board. Dando seguito a quanto anticipato nei giorni scorsi, la Federcalcio ha interpretato tra le proprie priorità quella di essere strumento per lo studio dell'utilizzo di mezzi tecnologici che consentano di tutelare la centralità e la credibilità dell'arbitro, garante in campo della corretta applicazione delle regole del gioco.