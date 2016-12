Moviola in campo: la sperimentazione in Italia

Arriva la moviola in campo. L'Ifab ha deciso che l'Italia sarà tra le federazioni nazionali che sperimenteranno il Var (Video assistance referee), ovvero la tecnologia in campo. Il via dei test è previsto per settembre e molto probabilmente sarà in Serie B. Il progetto presentato alle federazioni prevede due fasi, la prima 'offline' nella stagione 2016/2017 e la seconda 'live' probabilmente durante la stagione 2017/2018.