Moviola in campo, l'arbitro: "Ho preso tempo, chiesto agli assistenti e poi ho deciso"

"Prima esperienza molto positiva": il presidente della Fifa Gianni Infantino promuove a pieni voti il test. "Non possiamo più permetterci, nel 2016, di assistere a errori arbitrali che tutti possono vedere in TV tranne l'arbitro. Il calcio - ha puntualizzato Infantino all'indomani dell'amichevole al San Nicola di Bari - va tutelato. Abbiamo la necessità di fare dei test per capire se un progetto può funzionare o meno. Ieri abbiamo scritto una importante pagina di storia del calcio mondiale".



L'ARBITRO: "HO PRESO TEMPO E HO CHIESTO SE C'ERA L'ESPULSIONE"

All'incontro era presente, tra gli altri, l'arbitro olandese Bjorn Kuipers che ha diretto la sfida tra gli azzurri e i francesi e che ha spiegato i casi controversi nei quali si e' avvalso della collaborazione Var: "Il fallo su De Rossi? Ho preso del tempo. Gli italiani chiedevano il rosso. In nove o dieci secondi mi hanno informato e ho potuto decidere per il giallo. Sul caso del fallo di mano in area, la palla stava andando in fallo laterale, in 7-8 secondi ha ricevuto un feedback dal Var e i giocatori hanno accettato il verdetto". Sul piano pratico per Kuipers "avere nell'orecchio un suggerimento aumenta la sicurezza dell'arbitro nella gestione della gara. Accetto l'esito dell'analisi effettuata dal VAR e lo metto in pratica con serenità e massima fiducia".



"NON SNATURA IL GIOCO"

Sull'influenza dei tempi del Var per il gioco Infantino ha rassicurato che gli effetti sulla gara di ieri "sono stati molto impressionanti. Il lavoro degli arbitri è difficilissimo. Nelle due occasioni al centro del dibattito, il pallone era uscito e si è visto che l'arbitro ha aspettato un attimo. È sempre l'arbitro ad avere la decisione finale. Non dobbiamo snaturare il gioco".



L'AIUTO SUL FUORIGIOCO

Per Kuipers anche sui fuorigioco il sostegno del Var sarà prezioso: "In ogni occasione il Var controlla: se riscontra l'offside, fermo il gioco". Su questo aspetto è intervenuto anche l'arbitro Massimo Busacca, ieri davanti agli schermi Var: "Stiamo studiando una tecnologia ad hoc per gli offside, un sistema che prevederà due telecamere fisse, una sul portatore di palla e una sul penultimo difensore che segna la linea".



Per Zvonimir Boban, vicesegretario Fifa, "puntiamo a migliorare il gioco ponendo fine alle grandi disonesta'". L'arbitro Roberto Rosetti, delegato per i Var in Italia ha preannunciato i prossimi step italiani: "Seguiremo protocollo Ifab della Fifa, dalla settima giornata inizia fase offline per familiare con tecnologia e strumentisti per formare gli arbitri di serie A come Var. Da gennaio ci sarà fase online. Il nostro obiettivo è introdurre la novità in partite ufficiali nella prossima stagione nella Coppa Italia".



PROSSIMO TEST IN ITALIA-GERMANIA

Il Var ai prossimi mondiali? "Abbiamo scelto di testarlo - ha concluso Infantino - e potrebbe aiutare gli arbitri nei mondiali 2018. Calciatori e tifosi accettano piu' facilmente la decisione. Noi arbitri calciatori e tifosi siamo convinti che sia una cosa bella da studiare per migliorare il calcio". Intanto per Italia-Germania a novembre si ripeterà il test con il Var