Moviola e goal-line: il Calcio dice no

16:20 - Non ci saranno cambiamenti nelle regole del calcio, almeno nei prossimi 12 mesi. Lo ha deciso a Belfast l'International Board, unico ente abilitato a modificarlo, nella riunione che si svolge ogni anno di questi tempi. Sono quindi state bocciate le due proposte oggetto di discussione: l'introduzione in via sperimentale dell'uso del video a bordo campo e la quarta sostituzione nelle partite. Non è comunque da escludere che, nella stagione calcistica 2016-'17, la 'moviola' in campo (intesa in senso globale e non solo come 'goal-line technology') possa essere sperimentata nella Coppa d'Olanda. Per la goal-line c'è sempre la Federcalcio italiana pronta a sperimentarla in Serie A. Ma a questo punto, è da capire se sarà possibile nel 2015-'16 oppure fra due stagioni. Oppure niente.

