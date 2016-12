Mourinho vuole una nuova sfida: "Nessun anno sabbatico"

Altro che depresso o prosciugato di ogni energia, Josè Mourinho è già pronto per una nuova avventura. Dopo la fine del rapporto con il Chelsea, con cui giovedì scorso si è accordato per una risoluzione consensuale, il portoghese non vede l'ora di rimettersi in gioco: "Non prenderà anno sabbatico - riferisce l'agenzia che lo rappresenta, attraverso un comunicato -. Non è stanco, è positivo e sta già pensando al futuro".