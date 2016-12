Mourinho torna a Milano: "Spero di vedere l'Inter vincere"

L'ex tecnico nerazzurro non vuole però alimentare certe voci riguardanti un suo possibile ritorno all'Inter a partire dalla prossima stagione: "Per me sarà una grande emozione, San Siro, gli interisti. Ma una cosa la voglio chiarire, io non sarò dirigente la prossima stagione. L'Inter ha un progetto che è di Erick Thohir e di Roberto Mancini. Idee che appoggio in pieno e il mio desiderio è che il programma del presidente e del tecnico si concluda con un grande successo. Voglio vedere sorridere di nuovo gli interisti e spero che domani tutti possano sorridere di nuovo per la vittoria della squadra. Il mio prossimo club? Davvero non lo so, però di una cosa sono certo: amo il calcio e tornerò sui campi con la stessa passione e ambizione di sempre. In questo momento ho rispetto per ogni allenatore e per ogni club. Io non sono alla ricerca di un club, sono i club che mi cercano".