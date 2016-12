Mourinho, sei mesi senza patente per eccesso di velocità

Sei mesi senza patente e 910 sterline di multa. E' questa la sanzione inflitta a Josè Mourinho, pizzicato nel settembre del 2014 per eccesso di velocità a Esher, contea del Surrey situata fuori Londra. Come riferito dal Daily Mirror, il tecnico del Chelsea - sorpreso a guidare la sua Jaguar a 60 miglia all'ora in una zona dove il limite è di 50 - si è dichiarato colpevole nella prima udienza ma non era presente in tribunale.