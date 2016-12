Mourinho se la gode: ecco dove sta svernando

Come se la passa Josè Mourinho dopo il divorzio dal Chelsea e in attesa della prossima panchina? Come riferisce il 'Sun', e come confermato dal suo stesso potentissimo agente Jorge Mendes, lo Special One è in vacanza in Brasile con la moglie Tami e i figli Matilde e Josè Jr. La versione online del tabloid inglese fornisce però particolari in più sul luogo dove il tecnico portoghese sta svernando, pubblicando alcune foto del lussuosissimo resort (nannai.com.br) nel nord-est del Brasile da 7.500 sterline a settimana, oltre 10.000 euro, con gazebo e piscina privata.