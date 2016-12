Mourinho risponde a lady Benitez: "In sei mesi ha distrutto l'Inter"

Botta e risposta tra la moglie di Benitez e José Mourinho . Montserrat Seara , infatti, aveva accusato il tecnico portoghese dicendo: "Rafa deve aggiustare i suoi errori", parlando del lavoro che sta facendo al Real. Mou non ha perso l'occasione per lanciare una frecciata delle sue: "La signora è confusa. il marito mi ha sostituito solo all' Inter e gli sono bastati sei mesi per distruggere la squadra. Pensi alla dieta di Rafa".

"La signora è in confusione e non è uno scherzo - riporta La Gazzetta dello Sport - . Nel caso del Chelsea, ha sostituto Di Matteo, nel caso del Real Madrid ha preso il posto di Ancelotti, non il mio. Dove ha preso direttamente il mio posto è stato all'Inter e gli sono bastati sei mesi per distruggere una squadra". Poi la stoccata finale, non proprio elegante: "La signora dovrebbe occuparsi delle sue cose anziché di me. Se si occupasse della dieta del marito, ad esempio, non parlerebbe di me".