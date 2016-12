Mourinho rischia una squalifica... dallo stadio

José Mourinho è nei guai e non solo per i risultati sportivi. L'espulsione rimediata sabato durante il match con il Burnley, sommata alle dichiarazioni prima del match con il Liverpool, potrebbero costare al portoghese una squalifica che non solo non gli permetterebbe di sedersi in panchina, ma proprio di entrare allo stadio. La FA sta attendendo il rapporto di Clattenburg per decidere, mentre Mou ha tempo fino alle 17 per difendersi.

Partiamo da quanto successo sabato: contro il Burnley Mourinho è stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro Clattenburg (che dirigerà il match di Champions del Napoli col Besiktas) per le proteste in seguito ad un rigore non concesso allo United dopo un contatto tra Flanagan e Darmian. Mourinho è stato spedito sugli spalti. Inizialmente si è posizionato tra i tifosi immediatamente dietro alla panchina dello United, poi è stato allontanato e confinato nel "director box", da dove ha dato delle indicazioni tramite dei "pizzini" consegnati ai propri collaboratori.



L'espulsione si somma al fascicolo già aperto dalla federcalcio inglese in merito alle dichiarazioni del tecnico alla vigilia della sfida contro il Liverpool. Dopo la designazione di Anthony Taylor come arbitro della gara, Mourinho aveva espresso delle perplessità dicendo che "il direttore di gara è in una posizone scomoda".



Mourinho ha tempo fino alle 18 ora di Londra per rispondere alle accuse. Dopodiché la FA deciderà. Il rischio, grosso, è che Mourinho possa rimediare una squalifica che lo potrebbe tenere non soltanto dalla panchina ma anche dallo stadio: "stadium ban" è ovunque sui tabloid britannici. Un'evenienza non certo nuova per il portoghese: l'anno scorso aveva ricevuto la sospensione dallo stadio - sospesa per un anno con la condizionale - quando alla guida del Chelsea si lamentò dell'operato dell'arbitro Moss contro il West Ham. L'anno è scaduto il giorno prima delle dichiarazioni contro l'arbitro Taylor. Nella propria carriera lo Special One vanta una lunga lista di squalifiche.