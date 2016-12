Mourinho, periodo nero: un turno di squalifica e 58.000 sterline di multa

Davvero un brutto momento per Josè Mourinho. Il tecnico del Manchester United è stato squalificato per un turno e multato per 8.000 sterline a seguito dell'espulsione per proteste da parte dell'arbitro Clattenburg durante la gara casalinga di sabato scorso contro il Burnley. Il portoghese è stato inoltre punito con un'ulteriore multa di 50.000 sterline per i commenti fatti sull'arbitro Anthony Taylor prima del match di Premier contro il Liverpool.