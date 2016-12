Mourinho nei panni del Pontefice: presterà la sua voce a Papa Francesco

L'ego smisurato di Mourinho non è certo una novità. Questa volta però lo Special One si è spinto davvero oltre, con un'operazione benefica che rasenta però il profano. In "Fe", nuovo film d'animazione sulle apparizioni della Madonna di Fatima, il tecnico portoghese presterà infatti la sua voce addirittura a Papa Francesco. Il compenso di Mou per questa performance verrà devoluto a un'associazione che si prende cura dei bimbi nati in condizioni sfavorevoli.