Mourinho, Lampard difende lo Special One: "Deve rimanere"

Ormai è risaputo, il momento di Mourinho al Chelsea è delicatissimo. Inoltre, dopo l'ennesima sconfitta in campionato contro il Liverpool per 3-1, sono circolate voci pesantissime secondo cui la squadra starebbe remando contro l'allenatore. C'è però chi non ci sta e difende il portoghese a spada tratta: si tratta di Frank Lampard, una delle leggende del club londinese: "Il gruppo è coeso, assurdo l'accanimento contro di lui".

LAMPARD NON CI STANel momento più difficile ritorna il capitano. Frank Lampard gioca nei New York City, ma con la maglia dei Blues ha totalizzato 648 presenze e 211 gol: "Quello che sta succedendo a Mourinho non ha davvero senso. Io non credo proprio che i leader della squadra e Hazard siano contro di lui. Il Chelsea è sempre stato un gruppo unito e tutti remeranno nella stessa direzione. Oltretutto Mou ha vinto tantissimo con noi e merita rispetto. A me piace dare continuità alle persone e adoro chi rimane per tanto tempo in un club e i giocatori che passano dalle selezioni giovanili alla prima squadra". Insomma, un bell'attestato di stima da chi in quello spogliatoio c'è stato per 12 anni.